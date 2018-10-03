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03.10.2018 12:57 При поддержке «России 1» в прокат выходит фильм «На районе» Вести-Тула





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Ведь один хочет вырваться из порочного круга, второй находит в криминальной работе всё больше плюсов. Данила Козловский, исполнивший одну из главных ролей, назвал сценарий хлёстким, обладающим романтикой, юмором и «пацанским мужским драйвом». Собственное впечатление вы можете получить уже завтра, отправившись в кинозал.



4 октября при поддержке телеканала «Россия 1» в большой прокат выходит полнометражный художественный фильм «На районе». Он рассказывает о двух друзьях, которые работают на криминального авторитета. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями. Но очередной заказ приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос: кто ты?Ведь один хочет вырваться из порочного круга, второй находит в криминальной работе всё больше плюсов. Данила Козловский, исполнивший одну из главных ролей, назвал сценарий хлёстким, обладающим романтикой, юмором и «пацанским мужским драйвом». Собственное впечатление вы можете получить уже завтра, отправившись в кинозал.

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