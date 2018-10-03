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03.10.2018 12:36 Омоновцы Росгвардии отмечают профессиональный праздник Вести-Тула





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Они помогают правоохранительным органам в задержании особо опасных нарушителей закона, в освобождении взятых в плен заложников, а также занимаются предупреждением возможности террористических актов. Подразделения ОМОН также привлекаются для решения задач обеспечения порядка и безопасности в Северо-Кавказском регионе. Только за текущий год сотрудниками выполнено более 200 операций в пункте постоянной дислокации и более 350 за пределами Тульского региона.



Задержано за административные правонарушения и по подозрению в совершении преступлений более 450 человек. Из незаконного оборота изъято: 9 единиц огнестрельного оружия, почти 3500 боеприпасов, 12 взрывных устройств; около 2 килограммов взрывчатых веществ.



Свой профессиональный праздник сотрудники отмечают на тренировочных площадках, оттачивая свое мастерство. Особо отличившихся работников подразделения, а также ветеранов этих отрядов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, наградили ведомственными званиями, наградами и ценными подарками.



Cегодня сотрудники специального подразделения ОМОН Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник. Эти подразделения призваны обеспечивать правопорядок и безопасность общества при чрезвычайных происшествиях: крупных авариях, терактах, стихийных бедствиях.Они помогают правоохранительным органам в задержании особо опасных нарушителей закона, в освобождении взятых в плен заложников, а также занимаются предупреждением возможности террористических актов. Подразделения ОМОН также привлекаются для решения задач обеспечения порядка и безопасности в Северо-Кавказском регионе. Только за текущий год сотрудниками выполнено более 200 операций в пункте постоянной дислокации и более 350 за пределами Тульского региона.Задержано за административные правонарушения и по подозрению в совершении преступлений более 450 человек. Из незаконного оборота изъято: 9 единиц огнестрельного оружия, почти 3500 боеприпасов, 12 взрывных устройств; около 2 килограммов взрывчатых веществ.Свой профессиональный праздник сотрудники отмечают на тренировочных площадках, оттачивая свое мастерство. Особо отличившихся работников подразделения, а также ветеранов этих отрядов, внесших большой личный вклад в укрепление правопорядка, наградили ведомственными званиями, наградами и ценными подарками.

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