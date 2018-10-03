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|03.10.2018 12:05 Cотрудники тульского “Спецавтохозяйства” начали готовить “сани” осенью
|Вести-Тула
Cотрудники тульского “Спецавтохозяйства” приступили к переоборудованию техники. В зимний период на улицах города планируется задействовать 119 машин, в том числе: 6 лаповых и 7 фронтальных погрузчиков, 8 автогрейдеров, бульдозер, 11 самосвалов, 45 комбинированных дорожных машин и другую технику.
Завершить переоборудование планируют до 31 октября. 116 улиц города будут обрабатываться противогололёдным реагентом, его заготовлено почти 11 тонн. Имеется почти 61 тонна песчано-соляной смеси.
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