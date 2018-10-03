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03.10.2018 09:44 В Одоевском районе продолжается восстановление Анастасова монастыря Алексей Ерёмин





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В советские годы, вспоминает настоятель обители игумен Парфений, монастырь был почти полностью разрушен: “Своды проломлены, кресты сброшены с куполов. Храм представлял собой удручающее зрелище”.



В 2002 году в возобновлённой обители был назначен наместник. Вскоре собралась братия – чуть больше двадцати человек, и постепенно началось возрождение монастыря. За эти годы он полностью преобразился: помимо полного восстановления убранства самого храма были отремонтированы и все разрушенные корпуса, некоторые и вовсе пришлось строить заново.



Полным ходом идёт реконструкция монастырской трапезной, в скором времени начнётся строительство ещё одного братского корпуса.



Несколько лет назад к монашеской братии присоединился отец Аверкий. 10 лет своей жизни он прожил в Аргентине, ещё 50 в США. Но умереть старец хотел на Родине. Отец Аверкий почил на 103 году жизни. А в древней обители сегодня вновь звучит монашеское пение, а окрестности Одоевского края оглашает колокольный звон.



Точная дата основания Рождества Богородицы Анастасова мужского монастыря неизвестна, в отличие от имени основателя обители – это князь Иван Воротынский. В 1517 году он отразил набег крымских татар, неожиданно появившихся под Тулой, и после этой победы в своей вотчине близ Одоева основал монастырь.В советские годы, вспоминает настоятель обители игумен Парфений, монастырь был почти полностью разрушен: “Своды проломлены, кресты сброшены с куполов. Храм представлял собой удручающее зрелище”.В 2002 году в возобновлённой обители был назначен наместник. Вскоре собралась братия – чуть больше двадцати человек, и постепенно началось возрождение монастыря. За эти годы он полностью преобразился: помимо полного восстановления убранства самого храма были отремонтированы и все разрушенные корпуса, некоторые и вовсе пришлось строить заново.Полным ходом идёт реконструкция монастырской трапезной, в скором времени начнётся строительство ещё одного братского корпуса.Несколько лет назад к монашеской братии присоединился отец Аверкий. 10 лет своей жизни он прожил в Аргентине, ещё 50 в США. Но умереть старец хотел на Родине. Отец Аверкий почил на 103 году жизни. А в древней обители сегодня вновь звучит монашеское пение, а окрестности Одоевского края оглашает колокольный звон.





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