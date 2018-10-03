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03.10.2018 09:13 Тулячка получила реальный срок за торговлю наркотиками по почте Вести-Тула





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Оперативники выяснили, что тулячка через интернет договаривалась о приобретении за рубежом и дальнейшей пересылке в международных почтовых отправлениях различных наркотических средств и психотропных веществ, предоставляя свой почтовый адрес. В результате проведенных сотрудниками регионального УФСБ мероприятий почтовые отправления были изъяты.



Судом обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении.



Два года колонии-поселения за почтовую посылку! Правда, находящиеся в ней вещества являлись наркотическими и психотропными. Это выяснили сотрудники УФСБ России по Тульской области, которые перекрыли очередной канал поставки в страну наркотиков.Оперативники выяснили, что тулячка через интернет договаривалась о приобретении за рубежом и дальнейшей пересылке в международных почтовых отправлениях различных наркотических средств и психотропных веществ, предоставляя свой почтовый адрес. В результате проведенных сотрудниками регионального УФСБ мероприятий почтовые отправления были изъяты.Судом обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении.

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