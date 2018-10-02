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02.10.2018 18:49 В Туле стартовал турнир по боксу памяти Романа Жабарова "Вести-Тула"





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«Роман Жабаров всю свою жизнь отдал спорту. – Отметил глава Тулы Юрий Цкипури. – Он воспитал целую плеяду боксеров, которые продолжили его дело. Среди них шесть мастеров спорта, более двух десятков кандидатов в мастера спорта».



Параллельно с «Мемориалом Жабарова» проходит первенство спортивного общества «Локомотив» среди юношей и юниоров. Это отборочные соревнования на первенство России. Бои проходят сразу на двух рингах. Спортивные страсти будут кипеть пять дней, а победители турнира определятся в субботу, 6 октября.



Как рассказал председатель судейской коллегии Федерации бокса Тульской области Михаил Шевяхов, «…география турнира большая. Приехали даже спортсмены из Якутии. Состав участников очень сильный. Бои будут напряженными».



Сегодня в спорткомплексе «Металлург» стартовал 11-ый Всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвящённый памяти выдающегося тульского тренера Романа Жабарова.«Роман Жабаров всю свою жизнь отдал спорту. – Отметил глава Тулы Юрий Цкипури. – Он воспитал целую плеяду боксеров, которые продолжили его дело. Среди них шесть мастеров спорта, более двух десятков кандидатов в мастера спорта».Параллельно с «Мемориалом Жабарова» проходит первенство спортивного общества «Локомотив» среди юношей и юниоров. Это отборочные соревнования на первенство России. Бои проходят сразу на двух рингах. Спортивные страсти будут кипеть пять дней, а победители турнира определятся в субботу, 6 октября.Как рассказал председатель судейской коллегии Федерации бокса Тульской области Михаил Шевяхов, «…география турнира большая. Приехали даже спортсмены из Якутии. Состав участников очень сильный. Бои будут напряженными».









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