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НОВОСТИ | Общество



02.10.2018 17:04 Общерегиональный день приема граждан в Тульской области пройдет 9 октября
"Вести-Тула"



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Губернатор Тульской области поручил принять всех жителей региона, имеющих вопросы, в общерегиональный день приема граждан. Он пройдет 9 октября с 15 до 20 часов. Однако если за это время принять всех желающих не получится, то время приема продлят.

На прием можно записаться заранее на сайте «Открытый регион 71». Принимать жителей будут и без записи. Получить консультацию о приемах также можно по телефону: 8 (800) 200-71-02. Такой формат проводится в Тульской области уже во второй раз. И в этом году жители смогут пообщаться с еще большим кругом должностных лиц.

Как рассказала начальники управления по работе с обращениями граждан правительства Тульской области Татьяна Доморникова, «…в этом году помимо представителей федеральных органов власти, находящихся на территории региона, органов государственной власти и органов местного самоуправления, в общерегиональном дне приема граждан примут участие депутаты всех уровней, контрольно-счетные органы, государственные и муниципальные учреждения, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.
















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