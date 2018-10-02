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НОВОСТИ | Общество



02.10.2018 16:15 Талантливую молодежь региона поддержали премиями
Кира Черьевская



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Найти своё место в жизни – задача понятная, но всегда легко выполнимая. И тех, кто оказывается на верном пути, легко определить по результатам деятельности. Премия регионального правительства – это в первую очередь оценка извне и соответствующее поощрение.

«Прошу обратить внимание на ребят, которые сегодня получили награды. Вполне возможно, что через какое-то время они займут свое место в органах власти региона», - отметил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

5 номинаций и 30 наград. Их вручили тем, кто проявил себя в социально-значимой и общественной деятельности, научно-техническом творчестве и учебных исследованиях, доказали на деле свой высокий уровень профмастерства, добились успеха в творчестве и любительском спорте.

Талант 15-летнего Степана Захарова по достоинству оценили как в родной Кимовской школе искусств, так далеко за пределами Тульской области. Он стал финалистом крупного конкурса в Санкт-Петербурге, куда отправил графическое изображение местного Никольского собора. Степан Захаров увлекается баскетболом и ещё лёгкой атлетикой. Теперь в Кимовске для этого есть все условия. В беге на дистанции 800 и полторы тысячи метров он уже завоевал немало наград на всевозможных соревнованиях.

Шесть лет уже трудится в АО «Конструктороское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова» Александр Васильев. Сегодня он – ведущий инженер-исследователь на предприятии. «Премия дана за исследовательскую работу по теоретическому сопровождению рулевых управлений летательных аппаратов. Я буду продолжать повышать свой профессиональный уровень, потому что это необходимое условие для моей работы. Постоянно ставятся задачи, которые необходимо решать», - говорит Александр.

Для повышения профессионального уровня, по словам Александра Васильева, на КБП созданы все условия, и большое внимание уделяется привлечению талантливой молодёжи на предприятие. И как раз Александр, не так давно окончивший ТулГУ, принимает в этом активное участие. Он ещё и доцент кафедры в родном вузе. Преподаёт по своему профилю и готовит новых специалистов.

Премий правительства области удостоены школьники, студенты, молодые преподаватели и специалисты. Все те, кто уже доказал, что стоит на верном пути.
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