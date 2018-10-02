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02.10.2018 15:43 Дюмин подписал закон, сохраняющий региональные льготы "Вести-Тула"





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Закон обеспечивает предоставление мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, вне зависимости от факта назначения им пенсии, льгот по уплате транспортного налога и иных мер социальной поддержки в размерах и объемах, ранее установленных региональным законодательством для лиц пенсионного возраста.



Так, например, льготами смогут воспользоваться Герои Советского Союза, Российской Федерации; ветераны труда; сотрудники учреждений здравоохранения, образования, культуры, ветеринарной службы и организаций социального обслуживания в сельской местности, имеющие стаж не менее 10 лет и проживающие на селе. И это далеко не полный список.





Губернатор региона области Алексей Дюмин подписал закон, сохраняющий региональные льготы и меры социальной поддержки для лиц предпенсионного возраста. Ранее его одобрила Тульская областная Дума.Закон обеспечивает предоставление мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, вне зависимости от факта назначения им пенсии, льгот по уплате транспортного налога и иных мер социальной поддержки в размерах и объемах, ранее установленных региональным законодательством для лиц пенсионного возраста.Так, например, льготами смогут воспользоваться Герои Советского Союза, Российской Федерации; ветераны труда; сотрудники учреждений здравоохранения, образования, культуры, ветеринарной службы и организаций социального обслуживания в сельской местности, имеющие стаж не менее 10 лет и проживающие на селе. И это далеко не полный список.

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