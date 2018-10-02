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02.10.2018 15:30 В Узловой на пешеходном переходе сбили ребенка "Вести-Тула"





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На 131-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» автомобиль «Киа Рио» выехал на «встречку», где столкнулся с «Фольксваген Поло». Здесь пострадал водитель второй иномарки, ему была оказана медицинская помощь.





В Узловой под колёса автомобиля ГАЗ попал девятилетний мальчик, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщают сотрудники Госавтоинспекции. В результате ребёнок пострадал и был доставлен в больницу.На 131-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» автомобиль «Киа Рио» выехал на «встречку», где столкнулся с «Фольксваген Поло». Здесь пострадал водитель второй иномарки, ему была оказана медицинская помощь.

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