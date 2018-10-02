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НОВОСТИ | Общество



02.10.2018 13:41 Тульский экзотариум после дня рождения будет жить на два дома
Вести-Тула

Тульский экзотариум после дня рождения будет жить на два дома

| фото |
Свой 31-й день рождения отметил Тульский областной экзотариум. Этот год для учреждения и его сотрудников в первую очередь связан с долгожданным открытием нового здания в Центральном парке Тулы. Сейчас полным ходом идёт подготовка экспозиции.

Вольеры уже в ожидании своих новосёлов, аквариумы для водоплавающих и земноводных заполняются водой, которая проходит многоступенчатую очистку. Уже через неделю в этом здании появятся новые обитатели, и тогда он будет наполнен не только шумом от водопада и отделочных работ, но и всевозможными криками и звуками братьев наших меньших. А пока в учебных классах проводятся увлекательные занятия с малышами и дошколятами.

«Мы будем здесь заниматься с детьми от полутора лет, со школьниками, студентами, - рассказала директор Тульского экзотариума Татьяна Моисеева. – Планируем очень разнообразить и продолжить работу, которая была в старом здании. Но и там работа будет продолжаться со школами. Новая экспозиция будет называться «Под пологом тропического леса». В ней будет более 100 видов животных. В старом здании какие-то животные останутся, какие-то будут новые».
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