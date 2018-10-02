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02.10.2018 13:20 Бывшая судаковская свалка станет частью тульского «Зелёного щита» Вести-Тула





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На этой территории запретят рубку леса, ограничат хозяйственную деятельность, а в дальнейшем она будет расширена. И уже сейчас главам муниципальных образований дано поручение определить участки леса для включения в лесопарковый пояс.



Региональным парламентом одобрен совместный проект Общероссийского народного фронта и Общественной палаты Тульской области о создании «Зелёного щита». Под лесопарковую зону Тулы пойдут участки земельного фонда в районе поселка Озёрный и села Ломинцево, посёлков Иншинский и Рассвет, на землях поселений между рекультивированным мусорным полигоном и деревней Судаково.На этой территории запретят рубку леса, ограничат хозяйственную деятельность, а в дальнейшем она будет расширена. И уже сейчас главам муниципальных образований дано поручение определить участки леса для включения в лесопарковый пояс.

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