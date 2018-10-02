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02.10.2018 12:38 В Туле завершён ремонт дорог по двум программам Вести-Тула





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В Туле ремонт проводится по трём программам. В рамках муниципальных контрактов в городе приводят в порядок 90 участков автомобильных дорог. Работы завершены на 42 участках. По программе «БКД» в этом году в областном центре приводят в порядок 14 объектов. Работы завершены на всех участках, теперь будет проводиться их приёмка. В ходе ремонта отдельных участков была выявлена необходимость дополнительных работ, таких как асфальтирование парковочных карманов, установка бордюров.



Продолжаются работы по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения». Из 59 объектов работы завершены на 27. По программе «Народный бюджет» работы выполнены полностью. Дороги в процессе приёмки.



Ремонт дорожного полотна в Туле по программе «Безопасные качественные дороги» («БКД») полностью завершён. О ходе работ по содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети шла речь на оперативном совещании в администрации города.В Туле ремонт проводится по трём программам. В рамках муниципальных контрактов в городе приводят в порядок 90 участков автомобильных дорог. Работы завершены на 42 участках. По программе «БКД» в этом году в областном центре приводят в порядок 14 объектов. Работы завершены на всех участках, теперь будет проводиться их приёмка. В ходе ремонта отдельных участков была выявлена необходимость дополнительных работ, таких как асфальтирование парковочных карманов, установка бордюров.Продолжаются работы по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения». Из 59 объектов работы завершены на 27. По программе «Народный бюджет» работы выполнены полностью. Дороги в процессе приёмки.

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