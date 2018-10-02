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02.10.2018 09:29 В Новомосковске открыт первый в России завод по производству плит «Аквапанель» Вести-Тула





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Аквапанели отличаются особой гибкостью, водонепроницаемостью, пожаростойкостью и простотой в использовании. В создании предприятия компания «Кнауф» вложила порядка 1,6 млрд. рублей инвестиций, несмотря на санкции. Привлек иностранную компанию в регионе агрессивный рынок, а конкретно Новомосковск - удобной логистикой. Что примечательно, работать на предприятии будут новомосковцы.



По словам губернатора Алексея Дюмина, «на территории нашего региона находится одно из самых крупных в мире месторождение гипсового камня. Сегодня мы с вами открываем новое производство по выпуску цементных плит – современных, высокотехнологичных. Это очередной импульс строительной отрасли не только на территории региона, но и в масштабах страны».



Первый в России и четвёртый в мире завод по производству цементных плит «Аквапанель» для строительной индустрии начал работу в Новомосковске. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Тульской области, после чего он осмотрел новое производство.Аквапанели отличаются особой гибкостью, водонепроницаемостью, пожаростойкостью и простотой в использовании. В создании предприятия компания «Кнауф» вложила порядка 1,6 млрд. рублей инвестиций, несмотря на санкции. Привлек иностранную компанию в регионе агрессивный рынок, а конкретно Новомосковск - удобной логистикой. Что примечательно, работать на предприятии будут новомосковцы.По словам губернатора Алексея Дюмина, «на территории нашего региона находится одно из самых крупных в мире месторождение гипсового камня. Сегодня мы с вами открываем новое производство по выпуску цементных плит – современных, высокотехнологичных. Это очередной импульс строительной отрасли не только на территории региона, но и в масштабах страны».





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