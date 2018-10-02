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НОВОСТИ | Общество



02.10.2018 09:13 Большинство тульских призывников будут служить в Западном военном округе
Алексей Ерёмин

Большинство тульских призывников будут служить в Западном военном округе

| фото |
Призывные комиссии начали работать. Граждане, получившие и не получившие повестки, обязаны явиться в военные комиссариаты по месту жительства.

Никита Пресняков уже завтра готов погрузиться в армейские будни, выбор осознанный. Дело за медкомиссией – есть вопросы по зрению. «В срочной службе ничего серьёзного нет, как мне друзья рассказали. Более серьёзная армия, если ты идёшь на два года по контракту. В семье у меня все служили, так что я тоже собираюсь», - рассказал Никита.

Казармы и флотские кубрики в этот призыв должны пополнить почти полторы тысячи молодых людей из Тульской губернии. Большинство из них будут нести службу в Западном военном округе. Как сообщил военный комиссар Тульской области Александр Сафронов, «10 призывников будут направлены в Южный военный округ, 23 – на Северный флот, 10 – на Тихоокеанский».

Пять человек будут проходить не популярную в нашем регионе альтернативную службу. 20 отправятся служить в научную роту на «КБП» и «Сплав».

Призыву по-прежнему подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку. Менять 12-месячный срок службы также никто не собирается, чего не скажешь о правилах солдатской жизни. Сейчас они гораздо легче, чем, например, пять-шесть лет назад.

Фильмов про Максима Перепелицу и Ивана Бровкина в нашей стране уже не снимают, но и страшных историй о службе в армии тоже не рассказывают. Ситуация меняется, о чём говорят показатели призыва из года в год.













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