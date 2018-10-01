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01.10.2018 18:27 Тульские фонтаны законсервируют на зиму "Вести-Тула"





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Чаша фонтана на Крестовоздвиженской площади, зимой будет переоборудована для установки какой-либо световой конструкции, которая будет радовать глаз туляков и гостей. Завершить работы по консервации фонтанов специалисты намерены за несколько ближайших недель.



Как рассказала начальник управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева, «…в первую очередь предстоит слить воду из водопроводной системы и продуть трубы. Кроме того, для сохранности оборудования снимаются форсунки и устанавливаются заглушки. Чаши фонтанов будут помыты и закрыты на зиму».

Тульские фонтаны готовятся к зимней спячке. Сейчас специалисты проводят работы по консервации этих гидротехнических сооружений. Наиболее крупных из них в Туле семь. Причем три фонтана в зимнее время будут еще и накрыты специальным материалом.Чаша фонтана на Крестовоздвиженской площади, зимой будет переоборудована для установки какой-либо световой конструкции, которая будет радовать глаз туляков и гостей. Завершить работы по консервации фонтанов специалисты намерены за несколько ближайших недель.Как рассказала начальник управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева, «…в первую очередь предстоит слить воду из водопроводной системы и продуть трубы. Кроме того, для сохранности оборудования снимаются форсунки и устанавливаются заглушки. Чаши фонтанов будут помыты и закрыты на зиму».







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