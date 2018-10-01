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|01.10.2018 17:44 В Плавске отреставрировали железнодорожную станцию
|"Вести-Тула"
Здание железнодорожного вокзала в Плавске, отныне выглядит так же, как и век назад. Реставрацией и благоустройством этой станции железнодорожники Тульской области отметили 150-летие железнодорожного сообщения между Тулой, Орлом и Курском.
«Это результат совместной работы тульских железнодорожников, правительства Тульской области, органов местного самоуправления Плавского района», - отметил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.
Станция Плавск, к примеру, ранее называлась Паточная. Узнать об этом, можно прогулявшись по территории вокзала. А зайдя внутрь, можно выяснить, что в этих местах родился легендарный летчик, дважды герой Советского Союза Борис Сафонов. Кроме этого на стенах схематичная история гражданской войны, а рядом с ними почти музейная экспозиция.
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