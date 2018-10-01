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НОВОСТИ | Общество



01.10.2018 16:51 Сегодня в Туле вспоминают Василия Грязева
"Вести-Тула"



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Сегодня в Туле вспоминают выдающегося конструктора Василия Петровича Грязева. Ровно 10 лет назад он ушёл из жизни, но память о нем живет. На здании 1-го учебного корпуса ТулГУ, где преподавал Василий Петрович, установлена доска с его изображением, его имя присвоено одной из тульских улиц и центру образования №58.

На традиционный митинг у 1-го учебного корпуса ТулГУ сегодня собрались коллеги, как по работе в университете, так и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сыновья, близкие. И у каждого спустя 10 лет ещё живы воспоминания о Василии Грязеве, которыми они поделились с собравшимися. И многие из этих слов были напутствиями для молодёжи.

«Василий Петрович Грязев был необыкновенным человеком. Он был моим учителем. Он отличался жаждой работы, жаждой осуществления идеи», - говорит заведующий кафедрой стрелково-пушечного вооружения ТулГУ Виктор Зеленко. Как рассказал генеральный директор АО «Акционерная компания «Туламашзавод» Евгений Дронов, «…недавно Тульский машиностроительный завод приступил к освоению новой пушки 57-го калибра. Эту пушку разработал Грязев. То есть через десять лет, как этот человек ушел, мы осваиваем пушку, созданную им».

Соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные памяти Василия Грязева, уже в 8-ой раз проходили в стенах физкультурно-оздоровительного центра ТулГУ . В этом году впервые в них участвовали кадеты Суворовского училища и школьники центра образования №58. Удача оказалась на стороне суворовцев, взявших все три призовых места. Традиционно в этом турнире участвуют команды оборонных предприятий, высших и среднеспециальных учебных заведений. Среди них немало женщин и девушек. За годы проведения соревнований уже появились и фавориты.

«Количество участников стало просто огромное. Мы мечтаем о том, чтобы стрелковый спорт прочно вошел в Тулу», - говорит генеральный конструктор АО «НПО «Сплав».















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