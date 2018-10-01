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01.10.2018 15:41 Тротуар на Советской в Туле отремонтировали на 75% "Вести-Тула"





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«На улице Советской очень много мусора: корни, пакеты, доски и т.д. В течение дня нужно навести порядок. В центре города такого беспорядка не должно быть», - подчеркнул заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.



В этом сезоне в Туле отремонтируют 67 участков тротуаров, на 51 объекте работа завершена. Тротуар на улице Советской отремонтирован на 75%. Сегодня на городском оперативном совещании было сделано замечание в адрес исполнителя - горы мусора и снятой плитки на Советской убирают медленно.«На улице Советской очень много мусора: корни, пакеты, доски и т.д. В течение дня нужно навести порядок. В центре города такого беспорядка не должно быть», - подчеркнул заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.













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