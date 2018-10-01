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01.10.2018 15:13 В Тульской области произошло ДТП с участием 4 автомобилей "Вести-Тула"





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А сегодня примерно в 2 часа ночи на 263-м километре трассы М-2 «Крым» произошло другая авария. Лада 10-той модели совершила съезд в кювет. Для ликвидации последствий были задействованы 6 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники. В этом ДТП также имеются пострадавшие.





Вечер воскресенья и ночь на понедельник были отмечены двумя ДТП. Как сообщает главное управление МЧС по Тульской области, 30 сентября примерно в 18:00 на сорок восьмом километре автодороги «Тула-Новомосковск» произошло столкновение четырех транспортных средств: «Рено-Логан», «Лада Самара», «Лада-Калина» и «Дэу-Нексия». Для ликвидации последствий привлекались семь человек личного состава МЧС и 2 единицы техники. Имеются пострадавшие.А сегодня примерно в 2 часа ночи на 263-м километре трассы М-2 «Крым» произошло другая авария. Лада 10-той модели совершила съезд в кювет. Для ликвидации последствий были задействованы 6 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники. В этом ДТП также имеются пострадавшие.

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