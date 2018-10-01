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01.10.2018 15:05 Тульский «Арсенал» уступил 1:2 «Уралу» Александр Конов





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Тулякам удалось открыть счёт. На 27-ой минуте отличился Сергей Ткачёв. Однако во втором тайме наша команда дважды пропустила. В составе «Урала» дубль оформил Андрей Панюков.



В турнирной таблице «Арсенал» опустился на 13-ое место. В пятницу, 5-го октября, «оружейники» на своём поле примут «Уфу».





Футболисты «Арсенала» потерпели поражение в матче 9-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги. В Екатеринбурге подопечные Олега Кононова уступили 1:2 «Уралу».Тулякам удалось открыть счёт. На 27-ой минуте отличился Сергей Ткачёв. Однако во втором тайме наша команда дважды пропустила. В составе «Урала» дубль оформил Андрей Панюков.В турнирной таблице «Арсенал» опустился на 13-ое место. В пятницу, 5-го октября, «оружейники» на своём поле примут «Уфу».

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