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01.10.2018 15:04 Спецкор Алина Фурсенко взяла спецприз фестиваля «Человек и вера» Вести-Тула





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Алина представила на конкурс фильм «Тульский Афон» и получила специальный приз! Поздравляем Алину, а также её соавторов: оператора Сергея Куренкова и художника видеомонтажа Михаила Шкурина.



Специальный корреспондент телерадиокомпании «Тула» Алина Фурсенко стала призёром прошедшего в Тобольске Пятого Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Человек и вера». Жюри оценивало более 200 работ, присланных журналистами из 44-х регионов нашей страны.Алина представила на конкурс фильм «Тульский Афон» и получила специальный приз! Поздравляем Алину, а также её соавторов: оператора Сергея Куренкова и художника видеомонтажа Михаила Шкурина.

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