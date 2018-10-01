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НОВОСТИ | Общество



01.10.2018 15:35 В Щёкине открылся первый в регионе университет третьего возраста
София Гафарова

В Щёкине открылся первый в регионе университет третьего возраста

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Дано, решение, ответ - всё как на занятиях по математике в вузе, только студенты седовласые. Это занятие по финансовой грамотности в Университете третьего возраста. Пенсионерам особенно трудно адаптироваться в современных условиях, во времена ускорений и больших объёмов информации. Поэтому обучение для них как мостик в новую жизнь.

«Очень много видов мошенничества, в том числе товары продают за огромные суммы, а люди порой не понимают, сколько стоит товар на самом деле, - рассказала заместитель директора Центра социального обслуживания №3 Людмила Кулешова. - Мы их учим не только прятать, но и инвестировать свои деньги. Рассказываем о вкладах и сберегательных сертификатах».

Программы занятий включают лекции, семинары, экскурсии, тренинги, практикумы, мастер- классы. Как и в любом университете, есть несколько факультетов. Здесь их семь. Например, факультет финансовой грамотности, правовых знаний, психологии.

«Цель была одна – активное долголетие. Мы много об этом говорим, но что же это такое? Это не только физическое продление жизни, но и психическое состояние», - говорит директор Центра социального обслуживания №3 Нуне Амирджанян.

Срок обучения от трех месяцев до года. Занятия ведут специалисты Центра социального обслуживания населения, а так же работники банков, правоохранительных органов, здравоохранения. Экзамены пенсионеры- студенты сдают каждый день, когда применяют свои знания в жизни.

С чувством, с толком, расстановкой теперь покупает продукты Нелли Александровна Фролова, потому что знает хитрости супермаркетов и умеет не попадаться на уловки. Вооружившись списком для уверенности и калькулятором для точности, пенсионерка научилась сбалансированно вести свой бюджет. «Теперь я пишу, что мне надо, не обращаю внимание на красивые упаковки. Беру только то, что нужно. Это позволяет экономить процентов 40», - говорит Нелли Фролова.

За дебютный год работы в списке Университета порядка полусотни человек. В конце этого учебного года здесь планируют для всех организовать настоящий выпускной.












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