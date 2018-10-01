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01.10.2018 13:39 В Туле сгорела «Лада Калина» Вести-Тула





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Открытое горение было ликвидировано уже в 12.03, однако автомобиль полностью сгорел. Для ликвидации последствий происшествия привлекались шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.



В Туле на улице Академика Обручева в субботу, 29 сентября, загорелась «Лада Калина». Сообщение об этом поступило в 11.55 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112». На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчёта.Открытое горение было ликвидировано уже в 12.03, однако автомобиль полностью сгорел. Для ликвидации последствий происшествия привлекались шесть сотрудников МЧС и две единицы техники. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

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