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01.10.2018 13:22 В Туле начался отопительный сезон Вести-Тула





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Как сообщил начальник управления по городскому хозяйству администрации Тулы Валерий Дорожкин, «с сегодняшнего дня по пятницу включительно теплоноситель должен быть подан до объектов – многоквартирных домов, социальных объектов и других учреждений. В первую очередь будут включены системы отопления детских и лечебных учреждений, во вторую очередь – жилые здания, административные помещения, в последнюю очередь – промышленные предприятия, склады, гаражи. После этого 10 суток дается потребителям тепловой энергии на регулировку внутренних систем теплоснабжения на объектах».



Сегодня в Туле официально начался отопительный сезон. Об этом стало известно в ходе городского оперативного совещания. В течение пяти суток средняя температура не превышает восьми градусов, что является условием для подачи тепла. В этом году пуск на объекты социальной сферы произошел немного раньше - с 24 сентября, по заявкам руководителей. Всего в Туле к работе готовы 179 котельных.Как сообщил начальник управления по городскому хозяйству администрации Тулы Валерий Дорожкин, «с сегодняшнего дня по пятницу включительно теплоноситель должен быть подан до объектов – многоквартирных домов, социальных объектов и других учреждений. В первую очередь будут включены системы отопления детских и лечебных учреждений, во вторую очередь – жилые здания, административные помещения, в последнюю очередь – промышленные предприятия, склады, гаражи. После этого 10 суток дается потребителям тепловой энергии на регулировку внутренних систем теплоснабжения на объектах».





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