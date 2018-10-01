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01.10.2018 09:33 Первые 100 туляков изучили «Азбуку интернета» с «Ростелекомом» Вести-Тула





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Каждый курс рассчитан на 20 учебных часов. Слушателей знакомят с устройством компьютера, обучают работе с текстовыми файлами, фото-, видео- и аудиоматериалами, помогают освоить электронную почту. Преподаватели показывают, как пользоваться поисковыми системами и общаться в социальных сетях, рассказывают о широких возможностях интернета. Особое внимание уделено вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.



Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы живём в эпоху повсеместной цифровизации, и людям, не знакомым с современными коммуникациями уже становится сложно оставаться на должном социальном уровне. Особенно – людям старшего возраста. Поэтому мы разработали учебную программу, которая позволяет быстро освоить азы компьютерной грамотности. И наше пособие «Азбука интернета» – отличный помощник на этом пути. В разработке учебных материалов принимали участие геронтопсихологи, которые помогли сделать учебник максимально понятным для этой возрастной категории. Наши курсы получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования и находятся в открытом доступе для всех желающих».



«Азбука Интернета» выпущена не только в виде книги, но и размещена на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru. Недавно учебное пособие пополнилось новым обучающим модулем «Основы работы на планшетном компьютере». Здесь подробно рассказано об отличительных особенностях работы на планшетах, описаны возможности магазинов приложений с рекомендациями по безопасной установке новых приложений, даны советы по выбору планшета. Отдельная глава посвящена алгоритмам работы с мобильными приложениями портала Госуслуг, Пенсионного фонда и «Ростелекома».



Александр Новиков, пенсионер, г.Тула:

«Я пытался освоить интернет с внуком, но ему постоянно некогда. Узнал про курсы, и решил заняться этим делом всерьез. Здесь интересно, группа у нас дружная, а преподаватель – терпеливый. И еще очень помогает «Азбука», которая теперь у меня всегда под рукой. Я уже завёл себе почтовый ящик, научился платить за коммунальные услуги через интернет, пишу письма друзьям в социальных сетях. На днях узнал про конкурс для пенсионеров «Спасибо интернету» и думаю, что приму в нём участие».



Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» для людей в возрасте от 50 лет проводится в рамках социального проекта «Азбука интернета». Чтобы принять в нём участие, необходимо написать и представить историю по теме одной из четырёх номинаций конкурса: «Портал gosuslugi.ru – мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива» и «Интернет-предприниматель, Интернет – работодатель». Работы принимаются до 9 октября 2018 года на сайте azbukainterneta.ru. Более подробно об условиях участия можно узнать там же в разделе «Конкурс». Итоги будут подведены в начале ноября 2018 года в Москве. Победителей определит конкурсная комиссия из числа представителей «Ростелекома», Пенсионного фонда и Российской Ассоциации электронных коммуникаций.



Основная задача проекта «Ростелекома» по обучению пожилых людей – приобщить пенсионеров к интернету, дать им возможность почувствовать себя комфортно в информационном пространстве. Обучающие занятия проводятся на базе Компьютерной Академии «Рубикон» по адресу: г.Тула, ул.Епифанская, 54. Записаться на курсы можно по телефону +7(4872) 71-11-17.



Первые 100 человек старшего возраста прошли обучение на курсах повышения компьютерной грамотности «Азбука Интернета». Проект запущен компанией «Ростелеком» весной этого года на базе Компьютерной Академии «Рубикон» в Туле. Занятия ведут опытные педагоги по материалам учебного пособия, разработанного «Ростелекомом» совместно с Пенсионным фондом России.Каждый курс рассчитан на 20 учебных часов. Слушателей знакомят с устройством компьютера, обучают работе с текстовыми файлами, фото-, видео- и аудиоматериалами, помогают освоить электронную почту. Преподаватели показывают, как пользоваться поисковыми системами и общаться в социальных сетях, рассказывают о широких возможностях интернета. Особое внимание уделено вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:«Мы живём в эпоху повсеместной цифровизации, и людям, не знакомым с современными коммуникациями уже становится сложно оставаться на должном социальном уровне. Особенно – людям старшего возраста. Поэтому мы разработали учебную программу, которая позволяет быстро освоить азы компьютерной грамотности. И наше пособие «Азбука интернета» – отличный помощник на этом пути. В разработке учебных материалов принимали участие геронтопсихологи, которые помогли сделать учебник максимально понятным для этой возрастной категории. Наши курсы получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования и находятся в открытом доступе для всех желающих».«Азбука Интернета» выпущена не только в виде книги, но и размещена на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru. Недавно учебное пособие пополнилось новым обучающим модулем «Основы работы на планшетном компьютере». Здесь подробно рассказано об отличительных особенностях работы на планшетах, описаны возможности магазинов приложений с рекомендациями по безопасной установке новых приложений, даны советы по выбору планшета. Отдельная глава посвящена алгоритмам работы с мобильными приложениями портала Госуслуг, Пенсионного фонда и «Ростелекома».Александр Новиков, пенсионер, г.Тула:«Я пытался освоить интернет с внуком, но ему постоянно некогда. Узнал про курсы, и решил заняться этим делом всерьез. Здесь интересно, группа у нас дружная, а преподаватель – терпеливый. И еще очень помогает «Азбука», которая теперь у меня всегда под рукой. Я уже завёл себе почтовый ящик, научился платить за коммунальные услуги через интернет, пишу письма друзьям в социальных сетях. На днях узнал про конкурс для пенсионеров «Спасибо интернету» и думаю, что приму в нём участие».Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» для людей в возрасте от 50 лет проводится в рамках социального проекта «Азбука интернета». Чтобы принять в нём участие, необходимо написать и представить историю по теме одной из четырёх номинаций конкурса: «Портал gosuslugi.ru – мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива» и «Интернет-предприниматель, Интернет – работодатель». Работы принимаются до 9 октября 2018 года на сайте azbukainterneta.ru. Более подробно об условиях участия можно узнать там же в разделе «Конкурс». Итоги будут подведены в начале ноября 2018 года в Москве. Победителей определит конкурсная комиссия из числа представителей «Ростелекома», Пенсионного фонда и Российской Ассоциации электронных коммуникаций.Основная задача проекта «Ростелекома» по обучению пожилых людей – приобщить пенсионеров к интернету, дать им возможность почувствовать себя комфортно в информационном пространстве. Обучающие занятия проводятся на базе Компьютерной Академии «Рубикон» по адресу: г.Тула, ул.Епифанская, 54. Записаться на курсы можно по телефону +7(4872) 71-11-17.

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