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01.10.2018 09:08 В Туле прошёл День добра и уважения Вести-Тула





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Перед началом торжественной части в рамках праздника в фойе развернулись тематические площадки, выставка декоративно-прикладного творчества и кулинарии, организованные региональной общественной приёмной. Кроме того, в этот день все желающие смогли бесплатно пройти медицинское экспресс-обследование и получить консультации специалистов. Конечно, все участники смогли насладиться концертом, добрыми пожеланиями, награждениями, огромным количеством сюрпризов и подарков.



Как рассказала депутат Госдумы РФ Наталия Пилюс, «у нас есть стратегия, которая определена президентом, есть вектор, который в регионе определяет губернатор. Они несут базовое уважение к людям, которые своим трудом, опытом делают нашу область процветающей».



По словам регионального координатора проекта «Единой России» «Старшее поколение» Наталии Николаевой, «наш проект направлен на вовлечение в активную жизнь лиц серебряного возраста. Есть проблемы общения, есть проблемы одиночества, проведения досуга, правовых знаний».



В честь Международного дня пожилого человека, который традиционно отмечается 1 октября, по инициативе регионального отделения «Единой России» в Городском концертном зале прошёл День добра и уважения. Он объединил более тысячи человек, общественных и ветеранских организаций, партийцев и сторонников.Перед началом торжественной части в рамках праздника в фойе развернулись тематические площадки, выставка декоративно-прикладного творчества и кулинарии, организованные региональной общественной приёмной. Кроме того, в этот день все желающие смогли бесплатно пройти медицинское экспресс-обследование и получить консультации специалистов. Конечно, все участники смогли насладиться концертом, добрыми пожеланиями, награждениями, огромным количеством сюрпризов и подарков.Как рассказала депутат Госдумы РФ Наталия Пилюс, «у нас есть стратегия, которая определена президентом, есть вектор, который в регионе определяет губернатор. Они несут базовое уважение к людям, которые своим трудом, опытом делают нашу область процветающей».По словам регионального координатора проекта «Единой России» «Старшее поколение» Наталии Николаевой, «наш проект направлен на вовлечение в активную жизнь лиц серебряного возраста. Есть проблемы общения, есть проблемы одиночества, проведения досуга, правовых знаний».





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