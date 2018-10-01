Тульская набережная:
Проект-адреналин
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус
В мире животных:
Кот-наркокурьер


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



01.10.2018 09:08 В Туле прошёл День добра и уважения
Вести-Тула

В Туле прошёл День добра и уважения

| фото |
В честь Международного дня пожилого человека, который традиционно отмечается 1 октября, по инициативе регионального отделения «Единой России» в Городском концертном зале прошёл День добра и уважения. Он объединил более тысячи человек, общественных и ветеранских организаций, партийцев и сторонников.

Перед началом торжественной части в рамках праздника в фойе развернулись тематические площадки, выставка декоративно-прикладного творчества и кулинарии, организованные региональной общественной приёмной. Кроме того, в этот день все желающие смогли бесплатно пройти медицинское экспресс-обследование и получить консультации специалистов. Конечно, все участники смогли насладиться концертом, добрыми пожеланиями, награждениями, огромным количеством сюрпризов и подарков.

Как рассказала депутат Госдумы РФ Наталия Пилюс, «у нас есть стратегия, которая определена президентом, есть вектор, который в регионе определяет губернатор. Они несут базовое уважение к людям, которые своим трудом, опытом делают нашу область процветающей».

По словам регионального координатора проекта «Единой России» «Старшее поколение» Наталии Николаевой, «наш проект направлен на вовлечение в активную жизнь лиц серебряного возраста. Есть проблемы общения, есть проблемы одиночества, проведения досуга, правовых знаний».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Ответственное родительство
Агровестник
Текст нового уха
Вести в любой точке мира
Я - мама!
Путёвка в ад
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Портреты
Время ответа
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .