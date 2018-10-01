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НОВОСТИ | Общество



01.10.2018 08:44 В коттеджном посёлке на юге Тулы со скандалом снесли заборы
Виталий Моторин

Эти монументальные кладки должны проходить куда ближе к домам

| фото |
Улица Лесная опушка, Тополиный и Соловьиный проезды. Жители мест с поэтичными названиями явно больше привыкли к размеренной и комфортной жизни, чем к звуку отбойных молотков за окнами.

Причина скандала - заборы, а если быть точным, несоответствие фактических и юридических границ земельных участков. Эти монументальные кладки должны проходить куда ближе к домам. Юридически, если верить карте, место, где мы сейчас находимся, это вовсе не прилегающая к дому территория, а проезжая часть, которая должна быть шире на два-три метра. Заборы на муниципальной земле, по версии Министерства имущественных и земельных отношений, установили жители 25 домов.

Как сообщил заместитель начальника отдела контрольной работы министерства земельных и имущественных отношений Тульской области Сергей Диянов, «безусловно, это самовольное занятие, использование земельного участка без установленных документов. В министерство неоднократно поступали сообщения о нарушении законодательства на данной территории».

Нарушений с точки зрения министерства много. Центральная улица, с одной стороны огороженная забором, а с другой воротами, к примеру, должна быть сквозной - это подъезд к новой школе и детскому саду. А здесь слишком узкие проезды, что, например, может помешать скорой или пожарным расчётам.

«Мы приняли забор вместе с домом, и он стоял на нашей территории. Потом выяснилось, что он не на нашей территории», - рассказала житель дома №12 по улице Тополиный проезд Елена Герасимова.

Чтобы до конца разобраться во всех хитросплетениях земельного законодательства, нужно быть юристом. И именно к ним владельцы элитной недвижимости и обратились. По словам адвоката Надежды Рыженковой, «мы не согласны с решением суда и пошли оспаривать данное решение».

«Ход должника, чтобы уклониться от исполнения решения суда – говорить, что его не уведомили. С ноября 2017 года вручались соответствующие предписания, переносились сроки, но добровольно решение суда должниками не исполнено», - пояснила начальник межрайонного отдела службы судебных приставов Тульской области по исполнению особых производств Жанна Булгакова.

Впрочем, несмотря на все юридические процессы, сноса избежать, по всей видимости, уже невозможно. Разобрать заборы самим и перестроить их по правилам, кстати, будет намного дешевле, чем дожидаться принудительного сноса. Видимо, понимая это, трое владельцев земельных участков именно так и поступили.













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