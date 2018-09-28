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28.09.2018 18:57 Сегодня в Туле наградили лучших машиностроителей "Вести-Тула"





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Почётные гости поблагодарили работников завода за профессионализм, самоотдачу и ответственность в их труде. Кульминацией торжественной части собрания стала церемония награждения лучших работников завода, отмеченных Почётными грамотами и благодарностями Министерства промышленности и торговли РФ, регионального правительства, городской Думы.







АО «Акционерная компания «Туламашзавод» по праву называют бриллиантом в короне оружейных производств страны, на котором трудятся настоящие профессионалы своего дела.Почётные гости поблагодарили работников завода за профессионализм, самоотдачу и ответственность в их труде. Кульминацией торжественной части собрания стала церемония награждения лучших работников завода, отмеченных Почётными грамотами и благодарностями Министерства промышленности и торговли РФ, регионального правительства, городской Думы.









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