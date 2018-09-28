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НОВОСТИ | Общество



28.09.2018 18:50 В Туле проходит фестиваль креативных лидеров
"Вести-Тула"



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Сегодня в Туле продолжился фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего». Он собрал молодых дизайнеров, музейщиков, ученых, предпринимателей, журналистов со всей страны.

В программе пятидневного фестиваля - встречи и семинары по нескольким направлениям. Таким как медиа, промышленный дизайн, образование, уличное искусство. Главная цель вовлечь креативное сообщество - дизайнеров, архитекторов, урбанистов, деятелей искусства.

«Мы понимаем, что проекты нацелены на то, чтобы жизнь становилась более комфортной и интересной. Молодежь понимает, что можно творить, можно жить, получать образование и изучать что-то новое, не уезжая за пределы своего региона. Мы это поддерживаем», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который сегодня стал гостем фестиваля.

По словам директора по особым поручениям Госкорпорации «Ростех»
Василий Бровко, «…мы хотим сделать так, чтобы Тула стала центром новой регионализации, привлекающим креативных людей. За последние два года здесь есть большие достижения. Тулу можно считать новой региональной креативной столицей».















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