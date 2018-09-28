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28.09.2018 16:28 Сотрудники Росгвардии продемонстрировали богатырскую силу "Вести-Тула"





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Самым ярким, по мнению зрителей и участников, было выступление главного судьи соревнований - Заслуженного мастера спорта России, пятикратного чемпион страны и четырехкратного чемпиона мира Владимира Гурова. Он дал мастер-класс и награждал победителей и призёров. С золотыми медалями и кубком в руках на высшую ступень пьедестала ступила команда СОБР, на втором месте - ОМОН, на третьем -сотрудники вневедомственной охраны.





Сотрудники Управления Росгвардии продемонстрировали свою богатырскую силу на первенстве по гиревому спорту. Соревнования приурочены к 70-летию Героя России Анатолия Романова. Было разыграно девять комплектов медалей в личном зачете. 26 спортсменов из разных подразделений Росгвардии по Тульской области сражались в трех весовых категориях по двум дисциплинам: рывок одной гири и толчок двух гирь.Самым ярким, по мнению зрителей и участников, было выступление главного судьи соревнований - Заслуженного мастера спорта России, пятикратного чемпион страны и четырехкратного чемпиона мира Владимира Гурова. Он дал мастер-класс и награждал победителей и призёров. С золотыми медалями и кубком в руках на высшую ступень пьедестала ступила команда СОБР, на втором месте - ОМОН, на третьем -сотрудники вневедомственной охраны.

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