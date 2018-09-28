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28.09.2018 16:22 В Киреевском районе перезахоронили останки 59 красноармейцев "Вести-Тула"





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Этим летом два поисковых отряда «Шторм» и «Дедославль» выезжали на место. Вместе с останками обнаружили несколько медальонов с личными данными, расшифровать удалось только один. Установили имена двух бойцов, и нашли родственников в Нижнем Новгороде. Где и была сформирована дивизия.





У Кургана бессмертия в Киреевском районе перезахоронили останки 59 бойцов Красной Армии. Батальонная колонна под командованием капитана Мильера 322-ой дивизии была атакована пятью немецкими танками. 142 советских солдата не вышли из этого боя. Местные жители похоронили их неподалеку.Этим летом два поисковых отряда «Шторм» и «Дедославль» выезжали на место. Вместе с останками обнаружили несколько медальонов с личными данными, расшифровать удалось только один. Установили имена двух бойцов, и нашли родственников в Нижнем Новгороде. Где и была сформирована дивизия.

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