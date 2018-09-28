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28.09.2018 16:13 Сегодня в Туле чествовали пожилых людей "Вести-Тула"





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Сегодня в Городском концертном зале для них организованы интерактивные площадки от Пенсионного фонда, Центра социального обслуживания, Центра занятости населения, также работает приемная уполномоченного по правам человека. Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров приветствовал гостей от имени главы региона и вручил медали «За трудовую доблесть».



Напомним, Тульская область является одним из самых стареющих регионов, доля пенсионеров здесь составляет более 36 % населения. На социальную поддержку людей пенсионного возраста в Тульской области в 2018 гоуд направлено более 12 млрд. рублей.



«Каждый человек, сидящий в этом зале, по-своему уникальный. – Отметила уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина. – Со своей уникальной судьбой, с огромным жизненным опытом, который передается молодежи».



1 октября празднуется международный день пожилого человека. В Туле уже полным ходом отмечают и чествуют представителей старшего поколения.Сегодня в Городском концертном зале для них организованы интерактивные площадки от Пенсионного фонда, Центра социального обслуживания, Центра занятости населения, также работает приемная уполномоченного по правам человека. Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров приветствовал гостей от имени главы региона и вручил медали «За трудовую доблесть».Напомним, Тульская область является одним из самых стареющих регионов, доля пенсионеров здесь составляет более 36 % населения. На социальную поддержку людей пенсионного возраста в Тульской области в 2018 гоуд направлено более 12 млрд. рублей.«Каждый человек, сидящий в этом зале, по-своему уникальный. – Отметила уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина. – Со своей уникальной судьбой, с огромным жизненным опытом, который передается молодежи».











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