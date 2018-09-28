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28.09.2018 16:00 Тульские десантники отмечают сегодня юбилей своего полка "Вести-Тула"





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Возложением цветов вспомнили погибших героев, а потом и здравствующих нашли награды. Список отметившихся бойцов был бесконечно длинным. И когда после официальной части на плацу начались показательные выступления, ярко продемонстрировавшие мощь подготовки наших десантников, стало очевидно, что количество награжденных совсем не преувеличено.



«Хочу от имени военного совета Западного военного округа поздравить со столь знаменательной датой солдат и офицеров. Для истории 70 лет это короткий промежуток времени, для человека – достаточно большой. Полк, сформированный после Великой Отечественной войны, с успехом выполнял все поставленные задачи», - сказал временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа Виктор Астапов.

70 лет на защите Родины! Тульские десантники отмечают сегодня юбилей своего полка. Празднования стартовали ранним утром с открытия и освящения обелиска Дмитрия Донского. Имя этого великого полководца за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава было присвоено полку в 2006 году.Возложением цветов вспомнили погибших героев, а потом и здравствующих нашли награды. Список отметившихся бойцов был бесконечно длинным. И когда после официальной части на плацу начались показательные выступления, ярко продемонстрировавшие мощь подготовки наших десантников, стало очевидно, что количество награжденных совсем не преувеличено.«Хочу от имени военного совета Западного военного округа поздравить со столь знаменательной датой солдат и офицеров. Для истории 70 лет это короткий промежуток времени, для человека – достаточно большой. Полк, сформированный после Великой Отечественной войны, с успехом выполнял все поставленные задачи», - сказал временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа Виктор Астапов.









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