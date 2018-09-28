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28.09.2018 15:28 Участники «Битвы за Тулу» начали съезжаться в Тульский цирк Алексей Ерёмин





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Пообщаться со спортсменами нам не удалось: бойцы – люди суеверные, перед боем у них не принято давать интервью, чтобы не спугнуть удачу и не сбить настрой. На арене в октагоне сойдутся настоящие «львы» - бойцы ММА. Ночь боёв без правил – крупнейшее спортивное событие – пройдёт в Туле во второй раз. Гостями турнира станут бойцы прославленного клуба «Ахмат». Главное противостояние в битве мастеров полутяжелого веса – Тигран Оганесян против Лом-Али Леттиева.



Сегодня будет «Битва за Тулу». В ней примут участие 20 профессиональных бойцов ММА полутяжелого веса, среди которых и туляки, представители клуба «Хулиган». Начнутся бойцовские поединки в 19 часов и пройдут в Тульском цирке. Участники уже прибывают на место проведения турнира.Пообщаться со спортсменами нам не удалось: бойцы – люди суеверные, перед боем у них не принято давать интервью, чтобы не спугнуть удачу и не сбить настрой. На арене в октагоне сойдутся настоящие «львы» - бойцы ММА. Ночь боёв без правил – крупнейшее спортивное событие – пройдёт в Туле во второй раз. Гостями турнира станут бойцы прославленного клуба «Ахмат». Главное противостояние в битве мастеров полутяжелого веса – Тигран Оганесян против Лом-Али Леттиева.

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