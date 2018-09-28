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28.09.2018 13:51 В Тульской филармонии прошёл концерт-эксперимент Вести-Тула





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Имена талантливых композиторов, аранжировщиков и дирижеров Мориа и Ласта знал весь мир благодаря виниловым пластинкам. В 60-70-е годы они выходили миллионными тиражами. Мориа и Ласт использовали новейшие для своего времени технологии звукозаписи и создали новый модный оркестровый звук, мелодии множества авторов становились популярными именно в их аранжировках.



Как рассказал главный дирижер Губернаторского духового оркестра Владимир Леер, «у нас на сцене оркестр состава примерно того времени, когда написана музыка. Сегодня существуют несколько оркестров того состава, как было раньше, но они не сильно востребованы. Раньше целая плеяда великих дирижёров писали специально для таких оркестров и песни, и инструментальную музыку».



Мелодии великих композиторов 20 века Поля Мориа и Джеймса Ласта прозвучали накануне на сцене Тульской филармонии. В концерте-эксперименте объединились Губернаторский духовой оркестр и струнная группа симфонического. Выступление дополняло фортепиано и эстрадные музыкальные инструменты.Имена талантливых композиторов, аранжировщиков и дирижеров Мориа и Ласта знал весь мир благодаря виниловым пластинкам. В 60-70-е годы они выходили миллионными тиражами. Мориа и Ласт использовали новейшие для своего времени технологии звукозаписи и создали новый модный оркестровый звук, мелодии множества авторов становились популярными именно в их аранжировках.Как рассказал главный дирижер Губернаторского духового оркестра Владимир Леер, «у нас на сцене оркестр состава примерно того времени, когда написана музыка. Сегодня существуют несколько оркестров того состава, как было раньше, но они не сильно востребованы. Раньше целая плеяда великих дирижёров писали специально для таких оркестров и песни, и инструментальную музыку».





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