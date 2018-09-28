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28.09.2018 13:14 Алексинскому опытному механическому заводу исполнилось 120 лет Вести-Тула





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В послевоенное время предприятие получило современное название «Алексинский опытный механический завод» и стало стремительно развиваться, выпуская как военную, так и гражданскую продукцию различного профиля и высокого качества. На юбилейном собрании коллектива, где чествовали передовиков производства и ветеранов, с поздравлениями выступил заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.



От имени губернатора он передал благодарность за большой вклад в развитие оборонной отрасли и многолетний добросовестный труд четырем сотрудникам АО «АОМЗ». Еще четверо поощрены благодарственными письмами. Затем состоялось вручение ценных подарков ветеранам и самому молодому работнику завода.



«Завод процветает, выпускает важную в масштабах нашего государства продукцию и при этом создаёт новые рабочие места», - отметил в поздравлении заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.



120 лет сегодня отмечает Алексинский опытный механический завод. Он был основан в 1898 году, и в первые 30 лет прошел путь от зеркальной фабрики до тыловой артиллерийской мастерской Западного фронта. В годы Великой Отечественной войны территория завода была оккупирована немецкими войсками.В послевоенное время предприятие получило современное название «Алексинский опытный механический завод» и стало стремительно развиваться, выпуская как военную, так и гражданскую продукцию различного профиля и высокого качества. На юбилейном собрании коллектива, где чествовали передовиков производства и ветеранов, с поздравлениями выступил заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.От имени губернатора он передал благодарность за большой вклад в развитие оборонной отрасли и многолетний добросовестный труд четырем сотрудникам АО «АОМЗ». Еще четверо поощрены благодарственными письмами. Затем состоялось вручение ценных подарков ветеранам и самому молодому работнику завода.«Завод процветает, выпускает важную в масштабах нашего государства продукцию и при этом создаёт новые рабочие места», - отметил в поздравлении заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.





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