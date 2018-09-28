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НОВОСТИ | Общество



28.09.2018 12:48 Тульских волонтёров-пенсионеров пригласили на всероссийский форум
София Гафарова

Сохранить алексинский парк взялся волонтёрский отряд «Забота»

| фото |
Главной проблемой алексинского парка «Жалка» был сухостой, опасный для жизни и людей, и парка. Из-за больных сосен могли погибнуть и остальные деревья. Сохранить алексинский парк взялся волонтёрский отряд «Забота», 15 добровольцев-пенсионеров. Они создали проект и выиграли президентский грант на восстановление любимого уголка природы. На инициативу седовласых волонтёров откликнулся весь город: от администрации до школьников.

Теперь алексинский парк «Жалка» сияет чистотой, уютом и свежестью, есть и свои изюминки. Это деревянные фигурки прошлого века, которые прячутся за стволами величавых сосен. Благодаря пенсионерам-добровольцам в городе благоустроено немало мест. Собственно с расчистки одного из пустырей и началась история отряда. Сначала пенсионеры хотели примкнуть к одному из алексинских волонтёрских объединений, но не прошли по возрасту. Недолго думая, создали свой отряд.

«А вот что нами движет? Наверное, желание быть полезными. Когда сидишь дома и хандришь, думая только о себе, появляются всё новые болячки, а нам некогда об этом думать», - рассуждает руководитель волонтёрского отряда «Забота» Евгения Павлова.

В статусе серебряного волонтёра, так называют добровольцев старшего поколения, Евгения Петровна в составе тульской делегации скоро отправится в Уфу на первый свой форум «Молоды душой». Там и расскажет про свой волонтёрский отряд и успешный проект.













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