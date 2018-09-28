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НОВОСТИ | Общество



28.09.2018 09:07 В Новомосковске будут развивать дворовый хоккей
Татьяна Голубова

В Новомосковске будут развивать дворовый хоккей

| фото |
Одна из самых жёстких мужских игр сейчас как никогда пользуется спросом у подрастающего поколения. Что подтвердит как активный набор детей в хоккейные школы, так и достигнутые результаты. В связи с этим и родилась идея создания новой, масштабной программы развития этого вида спорта.

По словам главы администрации Новомосковска Алексея Бирюлина, «одним из флагманов молодежного развития является хоккей. С 2015 года следим за успехами профессионального хоккейного клуба НХК, надеемся, верим, болеем, но понимаем, что для полноценного развития хоккея нужно предпринимать гораздо больше мероприятий, усиливать подготовительную работу».

Флорбол, хоккей на валенках, любительский - для кого-то эти игры что-то совершенно новое, а кому-то знакомы еще с детства, но уже давно забыты. Сейчас как раз самое время вспомнить: в ближайшее время их собираются использовать для развития и пропаганды хоккея. Для этого в школах Новомосковска появятся новые секции.

Как сообщил президент АНО «НХК», генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалёв, «еще одно направление, которое мы наметили и будем развивать, это дворовый хоккей. В «Золотой шайбе» ребята 2005 года в этом году стали у нас победителями, но так как сейчас они занимаются в более профессиональном ракурсе, общественно-любительскую вещь мы не планируем забывать: на конкурсной основе будем выбирать несколько дворов и построим корты».

На сегодняшний день только в Новомосковском районе тренируются десять любительских команд. Организаторы новой программы предлагают, объединив эти команды, создать любительскую хоккейную лигу, а затем и сборную лучших. Конечная цель – попасть на престижный турнир в Сочи и, естественно, победить!
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