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27.09.2018 18:36 Производство автомобилей в особой экономической зоне Узловая запустят в феврале "Вести-Тула"





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Гости из Поднебесной, который прибыли в наш регион с официальным визитом, как раз для того, чтобы ознакомиться с ходом строительства, отметили, что практически все инвестиции в сумме 500-от миллиардов долларов уже переведены китайской стороной. На предприятии сейчас заканчивается монтаж оборудования. Другая цель визита представителей КНР - укрепление культурных и экономических связей с Тульской областью.



«Тот вектор делового, экономического сотрудничества по различным направлениям, который закладывают главы наших государств, мы полностью поддерживаем. В прошлом году торговый оборот Тульской области с Китаем составил около 15 млрд. рублей. Мы видим потенциал для наращивания оборотов», - отметил губернатор Алексей Дюмин.

Производство автомобилей на заводе Haval в особой экономической зоне Узловая должно быть запущено уже в феврале. Об этом сегодня шла речь на совещании с участием главы нашего региона Алексея Дюмина и представителей китайской делегации.Гости из Поднебесной, который прибыли в наш регион с официальным визитом, как раз для того, чтобы ознакомиться с ходом строительства, отметили, что практически все инвестиции в сумме 500-от миллиардов долларов уже переведены китайской стороной. На предприятии сейчас заканчивается монтаж оборудования. Другая цель визита представителей КНР - укрепление культурных и экономических связей с Тульской областью.«Тот вектор делового, экономического сотрудничества по различным направлениям, который закладывают главы наших государств, мы полностью поддерживаем. В прошлом году торговый оборот Тульской области с Китаем составил около 15 млрд. рублей. Мы видим потенциал для наращивания оборотов», - отметил губернатор Алексей Дюмин.









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