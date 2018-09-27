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|27.09.2018 17:25 В Туле открыли туристско-информационный центр
|"Вести-Тула"
Гости оружейной столицы теперь смогут получать максимально полную информацию о достопримечательностях, интересных объектах, событиях Тулы и всего региона - в одном месте. Сегодня вблизи остановки улица Мосина, по соседству с пунктом проката велосипедов открывается туристско-информационный центр.
Здесь можно будет изучить карту исторического центра областной столицы, приобрести сувенирную продукцию с тульской символикой, довести до организаторов проектов свои вопросы, пожелания, предложения.
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