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27.09.2018 17:25 В Туле открыли туристско-информационный центр "Вести-Тула"





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Здесь можно будет изучить карту исторического центра областной столицы, приобрести сувенирную продукцию с тульской символикой, довести до организаторов проектов свои вопросы, пожелания, предложения.







Гости оружейной столицы теперь смогут получать максимально полную информацию о достопримечательностях, интересных объектах, событиях Тулы и всего региона - в одном месте. Сегодня вблизи остановки улица Мосина, по соседству с пунктом проката велосипедов открывается туристско-информационный центр.Здесь можно будет изучить карту исторического центра областной столицы, приобрести сувенирную продукцию с тульской символикой, довести до организаторов проектов свои вопросы, пожелания, предложения.

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