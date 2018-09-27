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27.09.2018 16:36 В Туле появились пешие маршруты по историческому центру
"Вести-Тула"



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Те жители и гости оружейной столицы, кто не боится дождей, начиная с сегодняшнего дня, могут в компании гидов прогуляться по улице Металлистов и новой набережной.

Маршрут начинается на площади Восстания, у центра приема гостей Тульской области, проходит мимо кремлевских стен и сворачивает на новые пешеходные зоны Тулы. С их появлением, говорят экскурсоводы, в Туле для туристов стал доступен целый информационный пласт, рассказать о котором ранее было просто негде.

Первая экскурсия в честь Дня туризма сегодня была бесплатной. В последствии записаться на нее можно будет на площади Восстания. Организаторы рассчитывают, что в хорошую погоду этот маршрут будет пользоваться большим спросом.

«Этой новый этап в развитии туризма в Туле. – Говорит председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина. – До этого у нас не было такой пешеходной зоны, не было Тульской набережной. Есть запрос на интересное времяпровождение, и бизнес под него подстраивается. Это только первый пеший маршрут. В дальнейшем будут и другие».















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