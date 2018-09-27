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27.09.2018 16:18 Тульским журналистам рассказали о безопасных и качественных дорогах "Вести-Тула"





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На этих двух примерах журналистам и представителям общественности сегодня продемонстрировали, как в регионе реализуется приоритетный проект «Качественные и безопасные дороги».



Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «…общий объем выполненных работ на сегодняшний день составляет около 85%. Сроки физического исполнения до 1 октября. В дальнейшем останется лишь сдать документацию, чтобы полностью закрыть проект текущего года».

Дорожный ремонт на улице Руднева завершат к грядущему воскресенью, а по обновленной дороге Щёкино-Водозабор довольные водители колесят уже три недели.На этих двух примерах журналистам и представителям общественности сегодня продемонстрировали, как в регионе реализуется приоритетный проект «Качественные и безопасные дороги».Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «…общий объем выполненных работ на сегодняшний день составляет около 85%. Сроки физического исполнения до 1 октября. В дальнейшем останется лишь сдать документацию, чтобы полностью закрыть проект текущего года».









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