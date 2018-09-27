НОВОСТИ | Общество







27.09.2018 16:09 В регионе усилен контроль за соблюдением требований санитарного законодательства по профилактике гриппа и ОРВИ "Вести-Тула"





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В связи с наступлением сезона простуд и значительным похолоданием Управлением Роспотребнадзора по Тульской области усилен контроль за лечебно- профилактическими, образовательными организациями, учреждениями социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста.



В этих организациях необходимо соблюдать оптимальный температурный режим, проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, иммунизацию сотрудников против гриппа, а также своевременно изолировать тех, у кого есть признаки гриппа и ОРВИ. По вопросам несоблюдения требований работает горячая линия Роспотребнадзора. Телефон: 8 (4872) 55-55-50.







С начала сентября текущего года возбуждено 26 дел об административном правонарушении на 40 предприятиях Тульской области за выявленные нарушения в области соблюдения требований санитарного законодательства по профилактике гриппа и ОРВИ.В связи с наступлением сезона простуд и значительным похолоданием Управлением Роспотребнадзора по Тульской области усилен контроль за лечебно- профилактическими, образовательными организациями, учреждениями социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста.В этих организациях необходимо соблюдать оптимальный температурный режим, проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, иммунизацию сотрудников против гриппа, а также своевременно изолировать тех, у кого есть признаки гриппа и ОРВИ. По вопросам несоблюдения требований работает горячая линия Роспотребнадзора. Телефон: 8 (4872) 55-55-50.

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