НОВОСТИ | Общество







27.09.2018 15:55 В Тульской области сохранят льготы тем, кто попадает под пенсионную реформу "Вести-Тула"





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Жительницы области, достигшие возраста пятидесяти пяти лет, и мужчины от шестидесяти и старше будут пользоваться льготами, даже если на пенсию они не уходят. Среди мер поддержки - льгота на оплату транспортного налога, услуг ЖКХ и другие.



«Для женщин в возрасте 55 лет и мужчин 60 лет все льготы сохраняются. Это 3,6 млрд. рублей. То есть ущемления прав граждан, достигших пенсионного возраста, на переходный период не будет», - говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.



Сегодня на первом осеннем заседании Тульская областная Дума приняла шестнадцать законов. Среди них - закон о сохранении региональных льгот и мер социальной поддержки тем, кто попадает под пенсионную реформу.Жительницы области, достигшие возраста пятидесяти пяти лет, и мужчины от шестидесяти и старше будут пользоваться льготами, даже если на пенсию они не уходят. Среди мер поддержки - льгота на оплату транспортного налога, услуг ЖКХ и другие.«Для женщин в возрасте 55 лет и мужчин 60 лет все льготы сохраняются. Это 3,6 млрд. рублей. То есть ущемления прав граждан, достигших пенсионного возраста, на переходный период не будет», - говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.









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