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27.09.2018 15:09 Тульский театр кукол: в 80 лет детство не кончается Вести-Тула





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В нынешнее время тульский коллектив считается одним из самых профессиональных в России. Труппа – постоянный участник многочисленных фестивалей в нашей стране и за рубежом. Совсем скоро состоятся гастроли в Польше и на Кипре. А накануне наши актеры вышли на сцену в Белгороде со спектаклем «Как хороши, как свежи были розы» по стихам в прозе Ивана Сергеевича Тургенева.



Сегодня Тульский театр кукол отмечает круглую дату – 80 лет. В 1938 году начался его первый сезон, тогда был показан спектакль «По щучьему велению». Идея создания детского театра принадлежала Николаю Чекову, работавшему в то время художником Тульского театра юного зрителя. Первый спектакль по сказкам Пушкина и был поставлен на сцене ТЮЗа.В нынешнее время тульский коллектив считается одним из самых профессиональных в России. Труппа – постоянный участник многочисленных фестивалей в нашей стране и за рубежом. Совсем скоро состоятся гастроли в Польше и на Кипре. А накануне наши актеры вышли на сцену в Белгороде со спектаклем «Как хороши, как свежи были розы» по стихам в прозе Ивана Сергеевича Тургенева.





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