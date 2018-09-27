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27.09.2018 14:09 Замдиректора «Сколкова» рассказал тулякам о цифровой гигиене Вести-Тула





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Особенно важным аспектом является информационная безопасность, так как пользователь оставляет большой след во всемирной паутине - социальные сети, геопозиции, новые сервисы, которые собирают наши персональные данные. Именно с ними шутки плохи. Инструментами контроля являются цифровое государственное управление, развитие сервисов, появление новых кадров для цифровой экономики.



По словам заместителя министра информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елены Казмерчук, «сейчас настолько развито IT-направление, IT-специальности, что без данных специалистов невозможно представить развитие. На следующей неделе у нас будет создан портал, где можно будет предложить идеи мероприятий, которые возможно реализовать в регионе».



Как рассказал заместитель генерального директора «Сколково» Олег Мосяж, «молодому предпринимателю сложно открыть дверь, условно, в РЖД или Сбербанк, или куда-то ещё. Все компании отличаются по уровню открытости и доступа. Мы помогаем с одной стороны молодым предпринимателям находить контакты в этих компаниях, а другой стороны помогаем компаниям находить интересные проекты для развития бизнеса».



Цифровая гигиена стала темой мастер-класса для туляков, который провел заместитель генерального директора «Сколково» Олег Мосяж. Речь пошла о том, насколько правильно мы ведем себя в сети. Сегодня любое развитие связано именно с интернетом: дистанционное образование, телемедицина, электронные дневники.Особенно важным аспектом является информационная безопасность, так как пользователь оставляет большой след во всемирной паутине - социальные сети, геопозиции, новые сервисы, которые собирают наши персональные данные. Именно с ними шутки плохи. Инструментами контроля являются цифровое государственное управление, развитие сервисов, появление новых кадров для цифровой экономики.По словам заместителя министра информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елены Казмерчук, «сейчас настолько развито IT-направление, IT-специальности, что без данных специалистов невозможно представить развитие. На следующей неделе у нас будет создан портал, где можно будет предложить идеи мероприятий, которые возможно реализовать в регионе».Как рассказал заместитель генерального директора «Сколково» Олег Мосяж, «молодому предпринимателю сложно открыть дверь, условно, в РЖД или Сбербанк, или куда-то ещё. Все компании отличаются по уровню открытости и доступа. Мы помогаем с одной стороны молодым предпринимателям находить контакты в этих компаниях, а другой стороны помогаем компаниям находить интересные проекты для развития бизнеса».





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