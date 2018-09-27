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27.09.2018 13:05 В бюджете Тулы нашли средства на капремонт более 240 лифтов Вести-Тула





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В прошлом году бюджет города в этом вопросе составил всего 23,5 миллиона, остальные средства изыскал Фонд капитального ремонта Тульской области - 55 миллионов рублей - и сами жители, вложения которых составили почти 4%. В течение семи лет до 2020 года должны быть приведены в порядок, либо остановлены все лифты, у которых истечёт срок службы - 25 лет, а это 1299 грузоподъёмников.



100 миллионов из городского бюджета планируют направить на капитальный ремонт 243 лифтов в многоквартирных домах Тулы в 2019 году. Эти средства будут выделены на условиях софинансирования. Об этом в ходе заседания рабочей группы Штаба по стратегическому развитию Тулы рассказал заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.В прошлом году бюджет города в этом вопросе составил всего 23,5 миллиона, остальные средства изыскал Фонд капитального ремонта Тульской области - 55 миллионов рублей - и сами жители, вложения которых составили почти 4%. В течение семи лет до 2020 года должны быть приведены в порядок, либо остановлены все лифты, у которых истечёт срок службы - 25 лет, а это 1299 грузоподъёмников.

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