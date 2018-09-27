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27.09.2018 09:44 20 бойцов ММА сойдутся в «Битве за Тулу» Вести-Тула





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«Подготовка была очень серьёзная, мы к бою готовы, настроены на победу, - рассказал мастер спорта по смешанным, боевым единоборствам, представитель команды «Хулиган» Тигран Оганесян. - Соперники - представители Чеченской республики, клуб «Ахмат», очень хорошие бойцы, целеустремлённые, с напором. Мы покажем красивый бой, будем делать искусство».



Тула в ожидании грандиозных бойцовских поединков. Уже в эту пятницу, 28 сентября, в манеже Тульского цирка пройдет вторая по счёту «Битва за Тулу». В ней примут участие 20 профессиональных бойцов ММА полутяжелого веса. Таким образом, зрители за один вечер увидят сразу 10 боев. Гостями турнира будут бойцы прославленного клуба «Ахмат», а город оружейников представят мастера команды «Хулиган».«Подготовка была очень серьёзная, мы к бою готовы, настроены на победу, - рассказал мастер спорта по смешанным, боевым единоборствам, представитель команды «Хулиган» Тигран Оганесян. - Соперники - представители Чеченской республики, клуб «Ахмат», очень хорошие бойцы, целеустремлённые, с напором. Мы покажем красивый бой, будем делать искусство».





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