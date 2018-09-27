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27.09.2018 09:12 В финал конкурса «Добровольцы России» прошли 15 туляков Вести-Тула





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Из 68 заявок победителями стали 15 участников, самому младшему из которых 12 лет. Именно они 5 декабря в рамках Всероссийского форума добровольцев примут участие в очном финальном этапе конкурса.







Кто они, «Добровольцы России 2018» в Тульской области? Подведены итоги регионального этапа конкурса, торжественная церемония награждения прошла в областном Центре молодёжи.Из 68 заявок победителями стали 15 участников, самому младшему из которых 12 лет. Именно они 5 декабря в рамках Всероссийского форума добровольцев примут участие в очном финальном этапе конкурса.

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